РФ втратила десятки військових, скупчення техніки і склад боєприпасів на півдні України

Зокрема, протистояння переважно відбувається на рівні артилерійських дуелей. Причому, залучена важка ствольна і реактивна артилерія.

Крім того, по передмістю Миколаєва ворог продовжує обстріли 152-х міліметровим калібром. Руйнуючи будівлі, розриваючи поля, ворог продовжує тиснути на Миколаївську область, створюючи враження своєї присутності, щоб приховати істотні поступки по території області.

"Зате з нашого боку ворог відчуває істотне ураження і тиск з повітря: протягом доби парою вертольотів, парою штурмовиків і винищувачем було завдано 3 потужних удари по ворожих позиціях", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим підкреслюється, що потрапили в скупчення противника і склад боєприпасів.

"Підтверджені втрати противника складають 22 росіян, 3 танки Т-62, 2 БМП і 3 одиниці автомобільної техніки", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, за добу українські військові знищили склад боєприпасів і 18 російських загарбників на сході.

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