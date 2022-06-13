ru ua
Пн, 13 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

РФ потеряла десятки военных, скопление техники и склад боеприпасов на юге Украины

Новина українською →
Понедельник 13 июня 2022 03:06
РФ потеряла десятки военных, скопление техники и склад боеприпасов на юге Украины Фото: РФ потеряла десятки военных, скопление техники и склад боеприпасов на юге Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На юге за сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 22 российских захватчика и склад боеприпасов. Противник продолжает обустройство и укрепление рубежей обороны, активных наступательных действий не ведет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В частности, противостояние преимущественно происходит на уровне артиллерийских дуэлей. Причем, задействована тяжелая ствольная и реактивная артиллерия.

Кроме того, по пригороду Николаева враг продолжает обстрелы 152-х миллиметровым калибром. Разрушая здания, разрывая поля, враг продолжает давить на Николаевскую область, создавая впечатление своего присутствия, чтобы скрыть существенные уступки по территории области.

"Зато с нашей стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток парой вертолетов, парой штурмовиков и истребителем было нанесено 3 мощных удара по вражеским позициям", - сказано в сообщении.

В связи с этим подчеркивается, что попали в скопление противника и склад боеприпасов.

"Подтвержденные потери противника составляют 22 росіян, 3 танка Т-62, 2 БМП и 3 единицы автомобильной техники", - отмечается в сообщении.

Напомним, за сутки украинские военные уничтожили склад боеприпасов и 18 российских захватчиков на востоке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз