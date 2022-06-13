ru ua
Пн, 13 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

РФ втратила десятки військових, скупчення техніки і склад боєприпасів на півдні України

Новость на русском →
Понеділок 13 червня 2022 03:06
РФ втратила десятки військових, скупчення техніки і склад боєприпасів на півдні України Фото: РФ втратила десятки військових, скупчення техніки і склад боєприпасів на півдні України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На півдні за добу Збройні сили України знищили 22 російських загарбників і склад боєприпасів. Противник продовжує облаштування та зміцнення рубежів оборони, активних наступальних дій не веде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зокрема, протистояння переважно відбувається на рівні артилерійських дуелей. Причому, залучена важка ствольна і реактивна артилерія.

Крім того, по передмістю Миколаєва ворог продовжує обстріли 152-х міліметровим калібром. Руйнуючи будівлі, розриваючи поля, ворог продовжує тиснути на Миколаївську область, створюючи враження своєї присутності, щоб приховати істотні поступки по території області.

"Зате з нашого боку ворог відчуває істотне ураження і тиск з повітря: протягом доби парою вертольотів, парою штурмовиків і винищувачем було завдано 3 потужних удари по ворожих позиціях", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим підкреслюється, що потрапили в скупчення противника і склад боєприпасів.

"Підтверджені втрати противника складають 22 росіян, 3 танки Т-62, 2 БМП і 3 одиниці автомобільної техніки", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, за добу українські військові знищили склад боєприпасів і 18 російських загарбників на сході.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область
NEWS
Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше
Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз