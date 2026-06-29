РФ посунула дедлайн захоплення Донбасу на 31 грудня, але і він не остаточний, - Зеленський

Глава держави наголосив, що після повномасштабного вторгнення Росія визначала 15 термінів захоплення Донецької області.

"Політичне керівництво Росії постійно марить Донбасом. Уже 15 разів було це марення у них - наче вони повністю захоплять Донбас", - сказав президент.

Він нагадав, що у 2022 році були терміни до 31 березня, потім до 9 травня, до 1 червня, до 15 вересня, до 31 грудня. У 2023 році російський диктатор визначив два інші терміни захоплення Донбасу: до 1 березня, а потім до 31 грудня.

"Двадцять четвертий рік - знов такі два терміни. У 25-му році, коли росіяни намагалися переконати президента Трампа, що Україна начебто впаде, було вже три терміни - крайні дати для захоплення Донеччини, а саме: до 1 вересня, до 1 грудня і до 25 грудня", - зазначив Зеленський.

Дедлайни Росії 2026 року

Він наголосив, що 2026 року Кремль знов переносив дату захоплення Донецької області. Спочатку росіяни планували окупувати Донбас до 31 березня, потім до 1 вересня, а тепер встановили дедлайн на 31 грудня.

"Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити. Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдатів, щоб далі битися об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що Україна дала країні-агресорці всі пропозиції, щоб завершити цю війну, але Москва щоразу відмовляється. Він заявив, що напередодні знову пролунало чітке бажання РФ воювати, і додав, що "треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі".