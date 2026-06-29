РФ подвинула дедлайн захвата Донбасса на 31 декабря, но и он не окончательный, - Зеленский

Глава государства подчеркнул, что после полномасштабного вторжения Россия определяла 15 сроков захвата Донецкой области.

"Политическое руководство России постоянно грезит Донбассом. Уже 15 раз был этот бред у них - как будто они полностью захватят Донбасс", - сказал президент.

Он напомнил, что в 2022 году были сроки до 31 марта, затем до 9 мая, 1 июня, 15 сентября, 31 декабря. В 2023 году российский диктатор определил два других срока захвата Донбасса: до 1 марта, а затем до 31 декабря.

"Двадцать четвертый год - опять такие два срока. В 25-м году, когда россияне пытались убедить президента Трампа, что Украина вроде бы упадет, было уже три срока - крайние даты для захвата Донбасса, а именно: до 1 сентября, до 1 декабря и до 25 декабря", - отметил Зеленский.

Дедлайны России 2026 года

Он подчеркнул, что в 2026 году Кремль снова переносил дату захвата Донецкой области. Сначала россияне планировали оккупировать Донбасс до 31 марта, затем до 1 сентября, а теперь установили дедлайн на 31 декабря.

"Если Россия не завершит свою войну, то и этот крайний срок им снова придется переносить. Если Путин хочет положить еще миллион своих солдат, чтобы дальше биться об эту стену, то миллиону этих россиян, которые пока не мобилизованы в российскую армию и спорят в очередях за бензином, следует подумать, что их ждет дальше", - сказал президент.

Зеленский заметил, что Украина дала стране-агрессору все предложения, чтобы завершить эту войну, но Москва каждый раз отказывается. Он заявил, что накануне снова прозвучало четкое желание РФ воевать, и добавил, что "нужно больше препятствий для желания воевать дальше".