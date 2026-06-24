Кремль розганяє історію про "успіхи" на Донбасі після болючих ударів ЗСУ, - CNN

На тлі нещодавніх ударів ЗСУ по російських об'єктах Москва активізувала заяви про просування на Донбасі, хоча аналітики ставлять їх під сумнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними телеканалу, Росія продовжує наступальні дії в Донецькій області, де головними цілями залишаються Костянтинівка та Лиман. Саме ці міста є важливими елементами українського "фортечного поясу" на Донбасі.

Днями російське агентство ТАСС заявило про нібито встановлення контролю над східною частиною Костянтинівки та просування до її околиць.

Водночас в американському Інституті вивчення війни (ISW) наголошсили, що частина територій навколо міста залишається "сірою зоною", де жодна зі сторін не має повного контролю.

Що насправді відбувається біля Костянтинівки

За словами керівниці російської групи ISW Катерини Степаненко, мова йде не про повноцінне просування, а про проникнення окремих невеликих груп російських військових.

"Це проникнення, а не просування. Це групи, можливо, з одного-двох російських військовослужбовців, які займають окремі позиції в місті", - зазначила вона.

Аналітикиня пояснила, що такі групи можуть тимчасово займати окремі позиції, але це ще не означає закріплення або встановлення контролю над територією.

Українські військові також визнають, що ситуація на напрямку залишається складною. Пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади Костянтин Мельников повідомив, що Росія останніми тижнями збільшила кількість авіаударів у районі Костянтинівки.

Водночас він наголосив, що українські сили продовжують стримувати наступ та завдавати противнику значних втрат.

Навіщо Кремлю гучні заяви

На думку аналітиків ISW, інформаційна активність Москви може бути пов'язана зі спробою продемонструвати успіхи після серії українських ударів по військових і логістичних об'єктах Росії та окупованих територій.

За словами Степаненко, Кремль прагне створити враження перемог на фронті навіть там, де поставлені цілі ще не досягнуті.

Крім того, за даними CNN, у російському інформаційному просторі циркулюють повідомлення про можливе завдання захопити Донбас до вересня. Втім, експерти ISW вважають такий сценарій малоймовірним.

"Найголовніше, що вони хочуть оголосити інформаційні перемоги. Зараз росіяни мають чимало вразливих місць", - додала.

Підозри щодо використання ШІ

Аналітики також звернули увагу на матеріали, які використовуються для підтвердження заяв про успіхи російської армії.

Зокрема, Міністерство оборони РФ опублікувало відео з нібито підняттям російського прапора в Лимані. В ISW заявили, що не змогли перевірити його достовірність і мають підстави вважати, що "відеоматеріал міг бути оброблений штучним інтелектом".