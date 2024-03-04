У РФ поскаржилися на "ракетну атаку" на авіабазу "Гвардійське" у Криму: є поранені

У Росії заявили про нібито "ракетну атаку" на авіабазу окупантів "Гвардійське" в Криму, є поранені загарбники. Цікаво, що про "атаку" у РФ згадали лише 4 березня, хоча вона трапилась 1-го.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA та "Радіо Свобода".
"Авіабаза "Гвардійське" атакована ракетами в Криму. 3 військовослужбовців поранено", - йдеться у повідомленні ASTRA.
За даними цього Telegram-каналу, нібито дві "невстановлені ракети" впали на території авіабази "Гвардійське" (в/ч 46451) в районі 16:00 1 березня.
"Обидві ракети вибухнули. Пошкодження отримала руліжна дорога аеродрому. Поранено трьох військовослужбовців", - стверджують автори.
Як пише "Радіо Свобода", на аеродромі "Гвардійське" базується 37-й змішаний авіаційний полк ВПС РФ у складі двох ескадрилій Су-24М та Су-25СМ - по 12 машин.
Зазначимо, що 16 серпня 2022 року у районі авіабази також сталися вибухи. Також вибух стався 29 березня 2023 року. Тоді окупанти заявили про нібито "спрацювання ППО". Ще два вибухи зафіксовано 2 серпня 2023 року.
Зазначимо, на цю авіабазу кілька разів влаштовували вилазки партизани. Наприклад, на початку жовтня 2023 року партизани пробралися на аеродром "Гвардійське", де зафіксували кілька установок протиповітряної оборони (ППО).
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