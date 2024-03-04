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В РФ пожаловались на "ракетную атаку" на авиабазу "Гвардейское" в Крыму: есть раненые

Фото: в РФ пожаловались на "ракетную атаку" на авиабазу "Гвардейское" в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России заявили о якобы "ракетной атаке" на авиабазу оккупантов "Гвардейское" в Крыму, есть раненые захватчики. Интересно, что об "атаке" в РФ вспомнили только 4 марта, хотя она случилась 1-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA и "Радио Свобода".

"Авиабаза "Гвардейское" атакована ракетами в Крыму. 3 военнослужащих ранены", - говорится в сообщении ASTRA.

По данным этого Telegram-канала, якобы две  "неустановленные ракеты" упали на территории авиабазы "Гвардейское" (в/ч 46451) в районе 16:00 1 марта.

"Обе ракеты взорвались. Повреждения получила рулежная дорога аэродрома. Ранены 3 военнослужащих", - утверждают авторы.

Что известно о авиабазе РФ "Гвардейское"

Как пишет "Радио Свобода", на аэродроме "Гвардейское" базируется 37-й смешанный авиационный полк ВВС РФ в составе двух эскадрилий Су-24М и Су-25СМ  - по 12 машин.

Отметим, что 16 августа 2022 года в районе авиабазы также произошли взрывы. Также взрыв произошел 29 марта 2023 года. Тогда оккупанты заявили о якобы "срабатывании ПВО". Еще два взрыва зафиксированы 2 августа 2023 года.

Отметим, что на эту авиабазу несколько раз устраивали вылазки партизаны. Например, в начале октября 2023 года партизаны пробрались на аэродром "Гвардейское", где зафиксировали несколько установок противовоздушной обороны (ПВО).

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