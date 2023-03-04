РФ посилює заходи щодо вербування найманців за кордоном, - ЦНС

Росіяни посилюють заходи щодо вербування найманців за кордоном задля прийняття участі у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін підписав указ №131 "Про внесення змін до деяких актів президента Росії".

"Це зменшує з п’яти до одного року мінімальний період, на який укладається перший контракт на проходження військової служби між громадянином іншої держави та Міноборони РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це демонструє кадровий голод регулярної армії РФ. Також це свідчить про те, що загарбники будуть проводити посилену мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України.