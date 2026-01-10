UA

РФ посилює держконтроль над економікою, позбавляючи бізнес права власності, - СЗР

Фото: Кремль застосовує п'ять ключових механізмів для позбавлення бізнесу права власності (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У 2025 році масштаб націоналізації в Російській Федерації побив усі рекорди. Це свідчить про подальше згортання ринкових механізмів та посилення державного контролю над економікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Служби зовнішньої розвідки України.

"Так, у 2025 році обсяг примусово вилученого майна збільшився у 4,5 рази порівняно з 2024 роком і перевищив 3,1 трильйони рублів, а загальна сума активів, переданих державі з 2022 року, досягла 4,3 трильйони рублів", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що найбільшого удару зазнав великий бізнес, оскільки у 2025 році свої активи втратили відомі російські мільярдери. Зокрема:

  • Дмитро Каменщик позбувся аеропорту "Домодєдово";
  • Деніс Штенгєлов - холдингу KDV Group;
  • Костянтин Струков - групи "Южуралзолото".

Як інформують у СЗРУ, в Росії масово націоналізуються стратегічні підприємства, торговельні центри, промислові об’єкти, енергетичні компанії, медичні заклади, інфраструктурні об’єкти і навіть освітні установи.

"Особливо активно майно відбирають у Московській області, Санкт-Петербурзі, на Уралі й Далекому сході", - сказано у публікації.

Також розвідники розповіли, що для фактичного позбавлення бізнесу права власності Кремль застосовує п'ять ключових механізмів: від "антикорупційних" позовів та перегляду приватизації 1990-2000-х років до звинувачень в "екстремізмі" та зв’язках з іноземними державами.

"Така практика демонструє повну залежність судової системи від політичних рішень і перетворює націоналізацію на інструмент політичних репресій та переділу майна в інтересах бізнесменів, підконтрольних путінському режиму", - резюмували у СЗРУ.

Проблеми в економіці РФ

Нагадаємо, в кінці грудня у Службі зовнішньої розвідки розповіли, що фінансова та інституційна система дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу. Зокрема, банки приховують структуру власності, держслужбовці звільняються від декларацій, а підприємці ледь тримають бізнес на плаву.

Окрім того, за даними WSJ, Росія стикається з серйозними економічними труднощами через війну в Україні. Там прогнозують, що у 2026 році ситуація може значно погіршитися.

