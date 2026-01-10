RU

РФ усиливает госконтроль над экономикой, лишая бизнес права собственности, - СВР

Фото: Кремль применяет пять ключевых механизмов для лишения бизнеса права собственности (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В 2025 году масштаб национализации в Российской Федерации побил все рекорды. Это свидетельствует о дальнейшем сворачивании рыночных механизмов и усилении государственного контроля над экономикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы внешней разведки Украины.

"Так, в 2025 году объем принудительно изъятого имущества увеличился в 4,5 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 3,1 триллиона рублей, а общая сумма активов, переданных государству с 2022 года, достигла 4,3 триллиона рублей", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что наибольший удар получил крупный бизнес, поскольку в 2025 году свои активы потеряли известные российские миллиардеры. В частности:

  • Дмитрий Каменщик лишился аэропорта "Домодедово";
  • Денис Штенгелов - холдинга KDV Group;
  • Константин Струков - группы "Южуралзолото".

Как информируют в СВРУ, в России массово национализируются стратегические предприятия, торговые центры, промышленные объекты, энергетические компании, медицинские учреждения, инфраструктурные объекты и даже образовательные учреждения.

"Особенно активно имущество отбирают в Московской области, Санкт-Петербурге, на Урале и Дальнем Востоке", - сказано в публикации.

Также разведчики рассказали, что для фактического лишения бизнеса права собственности Кремль применяет пять ключевых механизмов: от "антикоррупционных" исков и пересмотра приватизации 1990-2000-х годов до обвинений в "экстремизме" и связях с иностранными государствами.

"Такая практика демонстрирует полную зависимость судебной системы от политических решений и превращает национализацию в инструмент политических репрессий и передела имущества в интересах бизнесменов, подконтрольных путинскому режиму", - резюмировали в СВРУ.

Проблемы в экономике РФ

Напомним, в конце декабря в Службе внешней разведки рассказали, что финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса. В частности, банки скрывают структуру собственности, госслужащие освобождаются от деклараций, а предприниматели едва держат бизнес на плаву.

Кроме того, по данным WSJ, Россия сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за войны в Украине. Там прогнозируют, что в 2026 году ситуация может значительно ухудшиться.

