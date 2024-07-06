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РФ посилює блокування VPN-сервісів, спрощуючи стеження в інтернеті, - розвідка Британії

Москва, Субота 06 липня 2024 10:51
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РФ посилює блокування VPN-сервісів, спрощуючи стеження в інтернеті, - розвідка Британії Фото: ФСБ посилить контроль над росіянами в інтернеті (fsb.russia)
Автор: Данило Крамаренко

У Росії посилюють блокування VPN-сервісів, щоб обмежити росіян у доступі до незалежних ЗМІ. Крім того, там можуть вимкнути інтернет-телефонію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост британської розвідки у соцмережі X.

Повідомляється, що з 4 липня на вимогу "Роскомнагляду" з російського App Store було видалено декілька VPN-додатків. Раніше такі кроки пояснювалися тим, що програми надають доступ до нібито "незаконного контенту".

"Це майже напевно спрямовано на обмеження можливості громадянам отримати доступ до незалежних російських та міжнародних ЗМІ, а також спростити можливість спецслужб стежити за російськими громадянами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ФСБ вимагає від операторів зв'язку відключити інтернет-телефонію VoIP, щоб нібито скоротити кількість випадків шахрайства. Насправді, швидше за все, це крок на посилення контролю спілкування росіян, вважають у британській розвідці.

Обидва заходи відповідають спробам Кремля контролювати внутрішній простір та обмежити доступ до інформації, яка відрізняється від офіційного порядку денного.

Ці зусилля є давніми. Ще у 2019 році Росія проводила навчання з відключення від всесвітньої павутини та ухвалила закон про "суверенний інтернет". Заходи посилилися після вторгнення в Україну 2022 року, коли більшість незалежних ЗМІ закрилися або були змушені переміститися за кордон.

"Ефект обмежень ще належить побачити, оскільки освічені росіяни продовжують знаходити винахідливі способи, щоб оминути ці заходи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Росія використовує Керченський міст для вивезення корисних копалин із окупованих територій України.

Крім того, за її оцінками, Москва оправляє на війну тисячі мігрантів з країн Центральної Азії, щоб не мобілізувати росіян із великих міст.

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