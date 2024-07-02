Британська розвідка пояснила відправку Москвою тисяч мігрантів на фронт

Москва виправляє на війну з Україною тисячі мігрантів з Центральної Азії, щоб не брати до армії людей, які мають більшу політичну активність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X ( Twitter).

Як зазначається у зведенні, виступаючи на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі 27 червня 2024 року, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що російська влада виявила 30 тисяч мігрантів, які нещодавно стали російськими громадянами і не перебувають на військовому обліку.

Бастрикін також похвалився, що 10 тисяч із них уже відправлено до України. Він стверджував, що ці мігранти будуть рити окопи та виконувати інші обов'язки у тилових районах.

За даними британської розвідки, російські незалежні ЗМІ раніше повідомляли, що силовики проводять кампанію юридичного переслідування щодо мігрантів, особливо з Центральної Азії, у спробі спонукати їх вступити на службу до російської армії в обмін на громадянство або уникнути арешту за надуманими звинуваченнями.

"Ймовірно, це ще один винахідливий спосіб стимулювати набір в армію, одночасно намагаючись обмежити вплив на ті частини російського населення, які мають більшу політичну активність", - зазначають у Міноборони Британії.