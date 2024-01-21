Понад 700 окупантів, 14 автомобілів та 11 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ
Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 21 січня, становлять 760 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 376 030 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 автомобілів, 11 ББМ та 10 танків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 376 030 (+760) осіб ліквідовано;
- танків - 6181 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 11 466 (+11) од.;
- артилерійських систем - 8875 (+7) од.;
- РСЗВ - 968 (+1) од.;
- засоби ППО - 655 од.;
- літаків - 331 од.;
- вертольотів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6936 (+2) од.;
- крилаті ракети - 1818 од.;
- кораблі/катери - 23 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11 862 (+14) од.;
- спеціальна техніка - 1392 (+3) од.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті протягом доби сталося 80 бойових зіткнень. Українські захисники продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку.
Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, позиційні бої тривали в районі Роботиного та на схід від Роботиного в районі Вербового.
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