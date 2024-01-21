Понад 700 окупантів, 14 автомобілів та 11 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 21 січня, становлять 760 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 376 030 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 автомобілів, 11 ББМ та 10 танків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 376 030 (+760) осіб ліквідовано;

танків - 6181 (+10) од.;

бойових броньованих машин - 11 466 (+11) од.;

артилерійських систем - 8875 (+7) од.;

РСЗВ - 968 (+1) од.;

засоби ППО - 655 од.;

літаків - 331 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6936 (+2) од.;

крилаті ракети - 1818 од.;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11 862 (+14) од.;

спеціальна техніка - 1392 (+3) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті протягом доби сталося 80 бойових зіткнень. Українські захисники продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, позиційні бої тривали в районі Роботиного та на схід від Роботиного в районі Вербового.