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Понад 700 окупантів, 14 автомобілів та 11 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ

Неділя 21 січня 2024 08:00
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Понад 700 окупантів, 14 автомобілів та 11 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ Фото: Генштаб оновив втрати РФ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 21 січня, становлять 760 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 376 030 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 автомобілів, 11 ББМ та 10 танків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 376 030 (+760) осіб ліквідовано;
  • танків - 6181 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 11 466 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 8875 (+7) од.;
  • РСЗВ - 968 (+1) од.;
  • засоби ППО - 655 од.;
  • літаків - 331 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6936 (+2) од.;
  • крилаті ракети - 1818 од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11 862 (+14) од.;
  • спеціальна техніка - 1392 (+3) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті протягом доби сталося 80 бойових зіткнень. Українські захисники продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, позиційні бої тривали в районі Роботиного та на схід від Роботиного в районі Вербового.

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