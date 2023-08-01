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РФ посилила обстріли України, цей терор треба зупинити, - Єврокомісія

Фото: Єврокомісія (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росія посилила обстріли житлових будинків в Україні, саме тому цей терор має бути зупинений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці зовнішньополітичної служби ЄС Набіли Массралі.

"Росія посилила цинічні обстріли житлових будинків в Україні, вбиваючи все більше мирних людей", - йдеться у повідомленні.

Вона зазначила, що цей терор має бути зупинений - у Дніпрі, Сумах, Кривому Розі, Херсоні, Харкові та інших містах.

"Причетні до воєнних злочинів будуть притягнуті до відповідальності", - додала Массралі.

Росія обстрілює українські міста

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти атакували Кривий Ріг. Одна з ракет влучила у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого було зруйновано п'ять поверхів. Рятувальна операція вже завершилась. Відомо, що в результаті удару шестеро людей загинули, ще десятки - отримали поранення.

Також ввечері 28 липня у Дніпрі пролунали вибухи. Згодом стало відомо про влучання у багатоповерхівку. Внаслідок цього постраждало 10 людей.

В результаті російського удару по Сумам двоє людей загинуло, 20 постраждало, а чотириповерхова будівля зазнала значних руйнувань.

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