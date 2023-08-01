РФ усилила обстрелы Украины, этот террор надо остановить, - Еврокомиссия

Россия усилила обстрелы жилых домов в Украине, именно поэтому этот террор должен быть остановлен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали.
"Россия усилила циничные обстрелы жилых домов в Украине, убивая все больше мирных людей", - говорится в сообщении.
Она отметила, что этот террор должен быть остановлен - в Днепре, Сумах, Кривом Роге, Херсоне, Харькове и других городах.
"Причастные к военным преступлениям будут привлечены к ответственности", - добавила Массрали.
Россия обстреливает украинские города
Напомним, недавно российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку, в результате чего было разрушено пять этажей. Спасательная операция уже завершилась. Известно, что в результате удара шесть человек погибли, еще десятки получили ранения.
Также вечером 28 июля в Днепре прогремели взрывы. Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажку. В результате пострадали 10 человек.
В результате российского удара по Сумам два человека погибли, 20 пострадали, а четырехэтажное здание потерпело значительные разрушения.
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