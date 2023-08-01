RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ усилила обстрелы Украины, этот террор надо остановить, - Еврокомиссия

Фото: Еврокомиссия (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия усилила обстрелы жилых домов в Украине, именно поэтому этот террор должен быть остановлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали.

"Россия усилила циничные обстрелы жилых домов в Украине, убивая все больше мирных людей", - говорится в сообщении.

Она отметила, что этот террор должен быть остановлен - в Днепре, Сумах, Кривом Роге, Херсоне, Харькове и других городах.

"Причастные к военным преступлениям будут привлечены к ответственности", - добавила Массрали.

Россия обстреливает украинские города

Напомним, недавно российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку, в результате чего было разрушено пять этажей. Спасательная операция уже завершилась. Известно, что в результате удара шесть человек погибли, еще десятки получили ранения.

Также вечером 28 июля в Днепре прогремели взрывы. Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажку. В результате пострадали 10 человек.

В результате российского удара по Сумам два человека погибли, 20 пострадали, а четырехэтажное здание потерпело значительные разрушения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияРоссийская ФедерацияКривой РогХерсонСумыДнипроВойна в Украинехарков