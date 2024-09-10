РФ посилила наступ на Покровськ, але контроль над містом поки що не встановлений, - Пентагон

"Те, що ви бачите за межами Покровська, - це, знаєте, інтенсивні бої. У мене немає конкретної географічної інформації про те, що взяла Росія. Ми знаємо, що в недавньому минулому вони домоглися певних успіхів, продовжуючи наступ у напрямку Покровська", - заявив він.

За словами представника Пентагону, російські війська продовжують наступ у напрямку Покровська, при цьому українські сили чинять запеклий опір.

Райдер зазначив, що Росія називає це місто своєю головною метою і подвоює зусилля на Донбасі. Під час обговорень на зустрічі Контактної групи з оборони України (UDCG) йшлося про те, як краще підтримати Україну в захисті цих територій.

"Я думаю, ви бачили, як росіяни говорили, що це їхнє головне завдання (захопити Покровськ, - ред.), і вони подвоїли зусилля в цьому напрямку. І тому частина обговорень на UDCG була присвячена тому, як ми можемо якнайкраще підтримати Україну в її обороні в цій галузі. Тож ми й надалі консультуватимемося з ними з цього питання і з'ясовуватимемо, як краще підтримати їх", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи зробив Пентагон оцінку змін контролю над Покровськом, Райдер уточнив, що російські сили поки що не досягли міста і не наблизилися до його захоплення.