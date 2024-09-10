РФ усилила наступление на Покровск, но контроль над городом пока не установлен, - Пентагон

В районе Покровска продолжаются ожесточенные бои, в которых российские силы добились определенных успехов. Однако точной информации о захваченных территориях у США нет.
Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"То, что вы видите за пределами Покровска, - это, знаете ли, интенсивные бои. У меня нет конкретной географической информации о том, что взяла Россия. Мы знаем, что в недавнем прошлом они добились определенных успехов, продолжая наступление в направлении Покровска", - заявил он.
По словам представителя Пентагона, российские войска продолжают наступление в направлении Покровска, при этом украинские силы оказывают упорное сопротивление.
Райдер отметил, что Россия называет этот город своей главной целью и удваивает усилия на Донбассе. В ходе обсуждений на встрече Контактной группы по обороне Украины (UDCG) речь шла о том, как лучше поддержать Украину в защите этих территорий.
"Я думаю, вы видели, как россияне говорили, что это их главная задача (захватить Покровск, - ред.), и они удвоили усилия в этом направлении. И поэтому часть обсуждений на UDCG была посвящена тому, как мы можем наилучшим образом поддержать Украину в ее обороне в этой области. Так что мы и дальше будем консультироваться с ними по этому вопросу и выяснять, как лучше поддержать их", - отметил он.
Отвечая на вопрос, сделал ли Пентагон оценку изменений контроля над Покровском, Райдер уточнил, что российские силы пока не достигли города и не приблизились к его захвату.
Покровское направление остается одним из самых сложных участков фронта уже несколько месяцев. Российские войска находятся всего в 11 км от Покровска, что вынудило украинские власти объявить принудительную эвакуацию мирного населения из этого района.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что на этом участке фронта российские войска активно используют свое численное и техническое преимущество, включая артиллерию и авиацию. Ежедневно происходит более 50 боевых столкновений, при этом потери российских солдат достигают 300 человек в день.
Несмотря на это, российское наступление на Покровск было приостановлено. По словам Сырского, Украина предпринимает все возможные меры для удержания города, в том числе благодаря успешной Курской операции, которая ограничила возможности российских войск для маневра.
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