РФ посилила контрдиверсійний режим в окупованому Бердянську після атак ЗСУ, - ЦНС

Нагадаємо, вранці 31 жовтня, в окупованому Бердянську пролунали вибухи. Місто атакували дрони, після чого виникли проблеми зі світлом.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, основні удари були в районі порту. Далі над об'єктом візуально був помітний дим від великої великої пожежі. На місце виїхало багато швидких і пожежників. Крім цього, було атаковано приміщення будівлі самої «адміністрації» в місті.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Бердянську Запорізької області був підірваний залізничний міст. Вибух стався в мікрорайоні Колонія, а сам міст, як повідомляють у мережі, розташований між будівлею водоканалу і автомийкою по Східному проспекту.

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