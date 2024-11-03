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РФ усилила контрдиверсионный режим в оккупированном Бердянске после атак ВСУ, - ЦНС

Фото: российский военный у порта в Бердянске (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Недавно дроны ВСУ атаковали порт во временно оккупированном Бердянске. В связи с этим враг провел рейд в районах вокруг объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, после удачных поражений инфраструктуры порта, оккупанты искали наводчиков среди жителей окрестных домов.

"Враг ведь так и не понял, что каждый украинец на временно оккупированных территориях помогает освобождению родного края", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе порта увеличилось количество проверок авто и прохожих. Особое внимание оккупанты уделяют телефонам и наличию российского паспорта.

Напомним, утром 31 октября, в оккупированном Бердянске прозвучали взрывы. Город атаковали дроны, после чего возникли проблемы со светом.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, основные удари были в районе порта. Далее над объектом визуально был заметен дым от большого большого пожара. На место выехало много скорых и пожарных. Кроме этого, было атаковано помещение здания самой "администрации" в городе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Бердянске Запорожской области был подорван железнодорожный мост. Взрыв произошел в микрорайоне Колония, а сам мост, как сообщают в сети, расположен между зданием водоканала и автомойкой по Восточному проспекту.

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