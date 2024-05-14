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РФ готується втрутитися у вибори до Європарламенту, під загрозою Польща і Латвія, - Туск

Вівторок 14 травня 2024 19:12
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РФ готується втрутитися у вибори до Європарламенту, під загрозою Польща і Латвія, - Туск Архівне фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Вибори до Європейського парламенту перебувають під загрозою втручання з боку Росії. Цією інформацією вже володіють спецслужби Польщі.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

За його словами, під час засідання Ради Європейського союзу обговорювали питання підготовки Росією втручання у виборчий процес напередодні виборів до Європейського парламенту.

"Це не перший подібний випадок, але щоразу масштаб стає дедалі більшим, дедалі тривожнішим. Як із союзницьких, так і з наших, польських джерел, ми знаємо, що під найбільшою загрозою втручання і проведення безпосередніх акцій є Польща, Литва, Латвія, Естонія, невеликою мірою Фінляндія", - сказав він.

Детальну інформацію з приводу цього представив координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк.

Росія намагається втрутитися у вибори до Європарламенту

Російські агенти намагаються вплинути на рішення виборців під час майбутніх виборів до Європейського парламенту. Для цього використовується різного виду пропаганда і спроби підкупу єврочиновників.

Нещодавно глави урядів Бельгії та Чехії закликали запровадити нові санкції проти Росії у зв'язку зі спробами держави-агресора втрутитися у вибори до Європейського парламенту.

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