РФ посилила атаки, найбільше боїв на Покровському напрямку, - Генштаб

За минулу добу, з 25 на 26 лютого, російська армія втратила у війні проти України 1170 військових, 19 танків і 120 одиниць автомобільної техніки.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 26 лютого 2025 року орієнтовно становлять 870 700 ліквідованих військових, 10 201 танк, 21 183 бойові броньовані машини, 23 686 артилерійських систем, 1299 реактивних систем залпового вогню, 1085 засобів ППО, 370 літаків, 331 вертоліт, 26 961 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 3064 крилаті ракети, 28 кораблів і катерів, 1 підводний човен, 38 702 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3759 одиниць спеціальної техніки.