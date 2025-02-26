РФ усилила атаки, больше всего боев на Покровском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки зафиксировано 98 боевых столкновений. Противник совершил 92 авиаудара и сбросил 128 управляемых авиабомб. Всего было совершено 5672 обстрела, в том числе 108 из реактивных систем залпового огня, и применено 3439 дронов-камикадзе.

Наиболее интенсивные удары зафиксированы в районах Галагановки (Черниговская обл.), Глухова (Сумская обл.), Золочева, Удов, Емцев, Моначиновки (Харьковская обл.), Краматорска, Константиновки, Славянска, Торецка, Лисовки, Покровска, Новопавловки, Новополя (Донецкая обл.), Гуляйполя, Степного (Запорожская обл.), Новотягинки (Херсонская обл.).

Ситуация на фронте

Украинские военные нанесли удары по 17 районам сосредоточения личного состава и техники противника, уничтожили два командных пункта, склад боеприпасов, артиллерийское средство и два средства РЭБ/РЛС оккупантов.

На Харьковском направлении отражено шесть атак в районах Волчанска и Двуречной.

На Купянском направлении произошло пять атак, в частности вблизи Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении зафиксировано девять штурмов врага в районах Надежды, Новолюбовки, Зеленой Долины, Торского и Ямполовки.

На Северском направлении враг атаковал семь раз в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник совершил одну атаку вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении враг атаковал семь раз в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении Силы обороны отбили 25 атак в районах Проминя, Тарасовки, Котлиного, Песчаного, Надиевки, Преображенки и Андреевки.

На Новопавловском направлении враг совершил 11 атак, в частности вблизи Константинополя, Новоочеретоватого и Бурлацкого.

На Ореховском направлении отражено пять атак в районах Малых Щербаков, Каменского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении зафиксирована одна неудачная атака противника.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Украинские силы продолжают операцию в Курской области, нанося удары по вражеским позициям. За минувшие сутки российские войска совершили 16 авиаударов, сбросили 26 КАБ и провели 469 артобстрелов. Украинские воины отбили 16 атак захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.

Потери противника

За минувшие сутки уничтожено 1170 оккупантов, а также: