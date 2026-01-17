РФ пошкодила залізницю на Сумщині: УЗ змінила рух поїздів і запустила автобуси

Російські окупанти ввечері 17 січня ударом по Сумській області пошкодили одну з ділянок залізниці. Пасажирів з пошкодженої ділянки перевозять до місця призначення автобусами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Кролевецької міської ради.
"У зв’язку з черговою ворожою атакою рф 17 січня було пошкоджено одну із залізничних ділянок, через що пасажири з Кролевця тимчасово не змогли дістатися до станції Конотоп", - сказано у повідомленні.
При цьому, зазначається у дописі, пасажирів безпечно та оперативно почали розвозити автобусами. Задіяно автобуси комунального підприємства та перевізників з двох громад - Шосткинської та Попівської громад.
"Щиро дякуємо всім, хто оперативно долучився до вирішення ситуації", - додали у міськраді.
Зі свого боку в "Укрзалізниці" повідомили, що як тільки дозволить безпекова ситуація, розпочнуться ремонтні роботи на пошкодженій ділянці.
Нагадаємо, що у суботу ввечері, 17 січня, росіяни атакували передмістя Сум авіабомбами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будинки, а в самому обласному центрі виникли перебої зі світлом і водою.
До цього вранці 15 січня окупанти скинули два КАБи на одну з громад в Сумській області. Внаслідок атаки загинула людина.