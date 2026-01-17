РФ пошкодила залізницю на Сумщині: УЗ змінила рух поїздів і запустила автобуси

"У зв’язку з черговою ворожою атакою рф 17 січня було пошкоджено одну із залізничних ділянок, через що пасажири з Кролевця тимчасово не змогли дістатися до станції Конотоп", - сказано у повідомленні.

При цьому, зазначається у дописі, пасажирів безпечно та оперативно почали розвозити автобусами. Задіяно автобуси комунального підприємства та перевізників з двох громад - Шосткинської та Попівської громад.

"Щиро дякуємо всім, хто оперативно долучився до вирішення ситуації", - додали у міськраді.

Зі свого боку в "Укрзалізниці" повідомили, що як тільки дозволить безпекова ситуація, розпочнуться ремонтні роботи на пошкодженій ділянці.