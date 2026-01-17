RU

РФ повредила железную дорогу на Сумщине: УЗ изменила движение поездов и запустила автобусы

Иллюстративное фото: россияне били КАБами по пригороду Сум и Сумской области (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты вечером 17 января ударом по Сумской области повредили один из участков железной дороги. Пассажиров с поврежденного участка перевозят к месту назначения автобусами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кролевецкого городского совета.

"В связи с очередной вражеской атакой рф 17 января был поврежден один из железнодорожных участков, из-за чего пассажиры из Кролевца временно не смогли добраться до станции Конотоп", - сказано в сообщении.

При этом, отмечается в заметке, пассажиров безопасно и оперативно начали развозить автобусами. Задействованы автобусы коммунального предприятия и перевозчиков из двух общин - Шосткинской и Поповской общин.

"Спасибо всем, кто оперативно присоединился к решению ситуации", - добавили в горсовете.

Со своей стороны в "Укрзализныце" сообщили, что как только позволит ситуация с безопасностью, начнутся ремонтные работы на поврежденном участке.

 

Напомним, что в субботу вечером, 17 января, россияне атаковали пригород Сум авиабомбами. В результате обстрела были повреждены дома, а в самом областном центре возникли перебои со светом и водой.

До этого утром 15 января оккупанты сбросили два КАБа на одну из общин в Сумской области. В результате атаки погиб человек.

