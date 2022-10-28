РФ пошкодила найбільший у світі радіотелескоп, який знаходиться під Харковом

Російські окупанти пошкодили найбільший у світі радіотелескоп, який знаходиться на території дослідної обсерваторії в Чугуївському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.

"Російські військові пошкодили обладнання та зруйнували будівлі", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника начальника слідчого відділу Чугуївського райуправління поліції Ольги Науменко, будівля установи повністю зруйнована та скоріш за все вже не підлягає відновленню. Це найбільший не тільки в Україні, а й в усій Європі радіотелескоп. Територія займає понад 100 гектарів, а дії окупантів завдали масштабних збитків.

Наразі слідчі зафіксували наслідки руйнувань та зібрали докази перебування військових Росії на території установи. Росіяни перебували на території станції кілька місяців, до деокупації населеного пункту. Рили окопи та покинули після себе чимало боєприпасів та залишків від них.