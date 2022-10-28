РФ повредила самый большой в мире радиотелескоп, находящийся под Харьковом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

"Российские военные повредили оборудование и разрушили здания", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника следственного отдела Чугуевского райуправления полиции Ольги Науменко, здание учреждения полностью разрушено и, скорее всего, уже не подлежит восстановлению. Это самый большой не только в Украине, но и во всей Европе радиотелескоп. Территория занимает более 100 гектаров, а действия кафиров нанесли масштабный ущерб.

Следователи зафиксировали последствия разрушений и собрали доказательства пребывания военных России на территории учреждения. Россияне находились на территории станции несколько месяцев до деоккупации населенного пункта. Рыли окопы и оставили немало боеприпасов и остатков от них.