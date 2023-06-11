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В РФ распространяется подавленное состояние среди мобилизованных. Генштаб узнал причины

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Россия, Воскресенье 11 июня 2023 19:31
В РФ распространяется подавленное состояние среди мобилизованных. Генштаб узнал причины Фото: оккупанты подавлены из-за непонимания целей "СВО" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Оккупанты подавлены из-за непонимания целей "СВО". На боевой дух военных также влияет неопределенность сроков привлечения к боевым действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб вооруженных сил Украины.

"В последнее время, среди мобилизованного личного состава противника отмечаются подавленное настроение из-за непонимания задач и целей так называемой "специальной военной операции", - сообщили в Генштабе.

По их словам, на моральное состояние российских оккупантов также влияет неопределенность сроков привлечения к боевым действиям и пребывания в составе вооруженных сил.

Ситуация на фронте

Армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Как сообщили в Минобороны, оккупантам придется скоро принимать "серьезные решения" из-за событий на фронте. Потому что последствия подрыва Каховской ГЭС были неожиданными для самих россиян, а ВСУ перешли в наступление в районе Бахмута.

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