РФ заявила, що Україна "відмовилася" від обміну полоненими: у ЦПД спростували

Голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що третій великий обмін полоненими не розпочався нібито через "відмову України від 1000 полонених". Однак це чергова маніпуляція ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.

Що заявляють у Росії

Сьогодні у російських ЗМІ почала з'являтися інформація, що нібито "Київ лише вибірково забирає запропонованих Росією на обмін військовополонених".

Ворожі пропагандисти стверджують, що Україна буцімто вже відмовилася від 1000 військовополонених ЗСУ.

Таку фейкову заяву зробив і Мединський.

За його словами, третій великий обмін полоненими з Україною "ще не розпочався через відмову Києва".

Також у мережі з'явилося фейкове "звернення" нібито від імені українських військовополонених, у якому йдеться про "виключення окремих осіб зі списків на обмін".

Що кажуть у ЦПД

У ЦПД спростували черговий фейк Росії, заявивши, що це продовження російської кампанії щодо дискредитації обмінів.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Україна наполягає на обміні за принципом "всіх на всіх". Росія ж намагається дискредитувати процес і уникнути такого формату обміну полоненими", - наголосили у Центрі.