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РФ поширює фейковий лист від Шмигаля про "евакуацію": у ЦПД розкрили мету провокації

Фото: Росія поширює фейковий наказ Шмигаля (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські пропагандисти розповсюджують сфальсифікований документ, який нібито підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

У листі від 30 червня 2025 року йдеться про підготовку до евакуації центральних органів влади на захід України "у зв’язку з втратою територій".

За інформацією Центру протидії дезінформації, цей документ є повністю фейковим і створений з метою посіяти паніку у суспільстві.

Лист не було зареєстровано у Департаменті забезпечення документообігу при Кабінеті Міністрів, а також у ньому виявлено численні орфографічні помилки.

У документі йдеться про нібито доручення готувати приміщення у західних областях для передислокації, скорочення штатів на 10% через ліквідацію посад на тимчасово окупованих територіях та надання списків звільнених мобілізаційного віку працівників до територіальних центрів комплектування.

Центр наголошує, що подібні інформаційні операції ворога спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні та закликає не піддаватися на маніпуляції, а довіряти виключно офіційним джерелам.

Нагадаємо, що Російська пропагандистська машина активізує зусилля одразу за кількома напрямками.

Зокрема, Кремль знову намагається дискредитувати євроінтеграційний курс України, мобілізаційні процеси в ЗСУ та водночас просуває антизахідну риторику на тлі саміту БРІКС, санкцій ЄС і ескалації між США та Іраном.

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