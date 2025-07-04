РФ поширює фейковий лист від Шмигаля про "евакуацію": у ЦПД розкрили мету провокації

У листі від 30 червня 2025 року йдеться про підготовку до евакуації центральних органів влади на захід України "у зв’язку з втратою територій".

За інформацією Центру протидії дезінформації, цей документ є повністю фейковим і створений з метою посіяти паніку у суспільстві.

Лист не було зареєстровано у Департаменті забезпечення документообігу при Кабінеті Міністрів, а також у ньому виявлено численні орфографічні помилки.

У документі йдеться про нібито доручення готувати приміщення у західних областях для передислокації, скорочення штатів на 10% через ліквідацію посад на тимчасово окупованих територіях та надання списків звільнених мобілізаційного віку працівників до територіальних центрів комплектування.

Центр наголошує, що подібні інформаційні операції ворога спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні та закликає не піддаватися на маніпуляції, а довіряти виключно офіційним джерелам.