РФ поширює фейковий лист від Шмигаля про "евакуацію": у ЦПД розкрили мету провокації

Російські пропагандисти розповсюджують сфальсифікований документ, який нібито підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.
У листі від 30 червня 2025 року йдеться про підготовку до евакуації центральних органів влади на захід України "у зв’язку з втратою територій".
За інформацією Центру протидії дезінформації, цей документ є повністю фейковим і створений з метою посіяти паніку у суспільстві.
Лист не було зареєстровано у Департаменті забезпечення документообігу при Кабінеті Міністрів, а також у ньому виявлено численні орфографічні помилки.
У документі йдеться про нібито доручення готувати приміщення у західних областях для передислокації, скорочення штатів на 10% через ліквідацію посад на тимчасово окупованих територіях та надання списків звільнених мобілізаційного віку працівників до територіальних центрів комплектування.
Центр наголошує, що подібні інформаційні операції ворога спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні та закликає не піддаватися на маніпуляції, а довіряти виключно офіційним джерелам.
Нагадаємо, що Російська пропагандистська машина активізує зусилля одразу за кількома напрямками.
Зокрема, Кремль знову намагається дискредитувати євроінтеграційний курс України, мобілізаційні процеси в ЗСУ та водночас просуває антизахідну риторику на тлі саміту БРІКС, санкцій ЄС і ескалації між США та Іраном.
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