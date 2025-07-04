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РФ распространяет фейковое письмо от Шмыгаля об "эвакуации": в ЦПД раскрыли цель провокации

Фото: Россия распространяет фейковый приказ Шмыгаля (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские пропагандисты распространяют сфальсифицированный документ, который якобы подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

В письме от 30 июня 2025 года говорится о подготовке к эвакуации центральных органов власти на запад Украины "в связи с потерей территорий".

По информации Центра противодействия дезинформации, этот документ является полностью фейковым и создан с целью посеять панику в обществе.

Письмо не было зарегистрировано в Департаменте обеспечения документооборота при Кабинете Министров, а также в нем обнаружены многочисленные орфографические ошибки.

В документе говорится о якобы поручении готовить помещения в западных областях для передислокации, сокращении штатов на 10% из-за ликвидации должностей на временно оккупированных территориях и предоставлении списков уволенных мобилизационного возраста работников в территориальные центры комплектования.

Центр отмечает, что подобные информационные операции врага направлены на дестабилизацию ситуации в Украине и призывает не поддаваться на манипуляции, а доверять исключительно официальным источникам.

 

Напомним, что Российская пропагандистская машина активизирует усилия сразу по нескольким направлениям.

В частности, Кремль снова пытается дискредитировать евроинтеграционный курс Украины, мобилизационные процессы в ВСУ и одновременно продвигает антизападную риторику на фоне саммита БРИКС, санкций ЕС и эскалации между США и Ираном.

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