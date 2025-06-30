РФ готує нову хвилю фейків про Україну після саміту ЄС: що задумав Кремль

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зокрема, Кремль знову намагається дискредитувати євроінтеграційний курс України, мобілізаційні процеси в ЗСУ та водночас просуває антизахідну риторику на тлі саміту БРІКС, санкцій ЄС і ескалації між США та Іраном.

Атака на євроінтеграцію України

Після саміту ЄС 26-27 червня прокремлівські ресурси активізували інформаційні атаки на тему вступу України до Євросоюзу. Меседжі, які просувають російські медіа та політики, базуються на твердженнях про "загрозу для Європи", яку нібито несе Україна.

Зокрема, лунають заяви про "економічну непривабливість" України, "військову дестабілізацію" та "розкол в ЄС". Мета - підірвати підтримку Києва з боку європейських партнерів.

Україна як "держава-терорист"

Росія також продовжує нав'язувати світові образ України як нібито терористичної держави. Для цього удари ЗСУ по військових цілях в окупованому Криму чи на території РФ подаються як "акти терору".

Така риторика спрямована на закордонну аудиторію та має на меті поставити під сумнів право України на самозахист.

Маніпуляції навколо мобілізації

Ще один напрям - кампанія з дискредитації мобілізації в Україні. Пропагандисти поширюють відео із нібито жорсткими затриманнями, часто фейкові або вирвані з контексту.

Мета - викликати недовіру до влади та деморалізувати суспільство. Також з'являються заклики до спротиву українським військовим.

БРІКС як "альтернатива Заходу"

На тлі саміту БРІКС кремлівські ЗМІ намагаються показати цей формат як "реальну альтернативу G7".

Росія представляє себе як лідера багатополярного світу, акцентуючи увагу на боротьбі з "гегемонією Заходу", зокрема долара. Відсутність Путіна і Сі Цзіньпіна на саміті російські ресурси подають як незначну деталь.

Санкції ЄС під прицілом

18-й пакет санкцій ЄС став приводом для нової хвилі дезінформації. Російські медіа стверджують, що обмеження нібито не шкодять економіці РФ, натомість провокують кризу в самому ЄС.

Просуваються меседжі про "провал санкційної політики", внутрішні розбіжності в ЄС та вимоги окремих країн відновити співпрацю з РФ.

Прокремлівські аналітики намагаються переконати європейців, що НАТО готується до нападу на РФ, а не захищається. Особлива увага - країнам Балтії, які зображаються як головні провокатори великої війни.

США, Іран і російський вплив

Після ескалації між США, Ізраїлем та Іраном російська пропаганда намагається виставити РФ як ключову стабілізуючу силу. Поширюється теза про спільну боротьбу РФ та Ірану проти "єдиного ворога", з акцентом на позитивний імідж РФ серед країн Глобального Півдня.

На тлі внутрішніх подій у Вірменії (арешти впливових осіб) РФ активізує кампанію проти Пашиняна, звинувачуючи його у переслідуванні церкви та опозиції. Мета — повернути вплив на Єреван та підірвати довіру до прозахідного курсу країни.

Антиукраїнська риторика напередодні 3 липня

Напередодні дня незалежності Білорусі очікується чергова хвиля антиукраїнської кампанії. Пропаганда поширюватиме заяви про нібито підготовку Україною терактів, участь у змові із Заходом та загрозу суверенітету Білорусі. Мета - мобілізувати населення навколо Лукашенка.

Кампанія проти Азербайджану

Після загибелі двох громадян азербайджанського походження в РФ розгорнуто масштабну інформаційну кампанію. Російська пропаганда просуває наративи про "етнічну мафію", звинувачує Азербайджан у втручанні у справи РФ та співпраці із Заходом. Це черговий крок Кремля до залякування сусідніх країн і демонстрації жорсткого контролю над національними меншинами.