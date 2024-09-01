РФ поширює черговий фейк про знущання над мобілізованими бійцями ЗСУ, - ЦПД
Росія розповсюджує черговий фейк про нібито знущання з мобілізованих бійців ЗСУ. Проте перевірка не підтвердила достовірність опублікованих кадрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації (ЦПД).
Як зазначається, ворожі Telegram-канали почали поширювати відео, на якому нібито факти знущання з мобілізованих бійців у 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. Кадри записав начебто один з бойових медиків бригади.
Після верифікації інформації у Генштабі ЗСУ, ЦПД повідомило, що поширювані записи про нібито жорстокість до мобілізованих бійців є черговим вкидом російської пропаганди.
Після того, як відбулася перевірка, фактів про підтвердження заяв автора згаданих відеозаписів не виявили.
У ЦПД додали, що подібні фейки РФ розповсюджує в рамках інформаційної кампанії. Зокрема, вона спрямовано на дискредитацію ЗСУ та зрив загальної мобілізації.
"Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, що нещодавно російські ЗМІ показали відео знищення ЗРК IRIS-T разом з особовим складом ЗСУ. Інцидент нібито стався в Сумській області. Однак, як виявилося, опубліковані кадри не відповідають дійсності.
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