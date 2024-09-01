РФ распространяет очередной фейк об издевательствах над мобилизованными бойцами ВСУ, - ЦПД

Россия распространяет очередной фейк о якобы издевательстве над мобилизованными бойцами ВСУ. Однако проверка не подтвердила подлинность опубликованных кадров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

Как отмечается, вражеские Telegram-каналы начали распространять видео, на котором якобы факты издевательства над мобилизованными бойцами в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Кадры записал якобы один из боевых медиков бригады.

После верификации информации в Генштабе ВСУ, ЦПД сообщило, что распространяемые записи о якобы жестокости к мобилизованным бойцам являются очередным вбросом российской пропаганды.

После того, как состоялась проверка, факты о подтверждении заявлений автора упомянутых видеозаписей не обнаружили.

В ЦПД добавили, что подобные фейки Россия распространяют в рамках информационной кампании. В частности, она направлена на дискредитацию ВСУ и срыв общей мобилизации.

"Доверяйте только верифицированным источникам информации", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.