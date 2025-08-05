РФ поширює агресію на НАТО: у Литві б'ють на сполох через інцидент із дроном

Він нагадав, що менш ніж за місяць російські ударні дрони двічі порушували повітряний простір Литви. Інші союзники по НАТО також повідомляли про подібні порушення.

"Ці повторювані інциденти є тривожною ознакою поширення агресії Росії проти України на територію НАТО", - звернув увагу глава МЗС.

За словами міністра, Литва не може йти на компроміси в питаннях безпеки. Необхідно залишатися пильними, оскільки загроза зростає.

"Сьогодні разом із Довіле Шакалене (міністром оборони - ред.) ми надіслали спільного листа генсеку НАТО Марку Рютте, в якому закликали до негайних заходів щодо посилення можливостей ППО в Литві та прискорення повної реалізації моделі ротаційної протиповітряної оборони", - зазначив він.

Будріс підкреслив, що захист східного флангу має залишатися головним пріоритетом для Альянсу.