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РФ распространяет агрессию на НАТО: в Литве бьют тревогу из-за инцидента с дроном

Фото: Кястутис Будрис, глава МИД Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Нарушение воздушного пространства Литвы российским дроном это свидетельство, что теперь Москва распространяет свою агрессию на территорию НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса в соцсети X.

Он напомнил, что менее чем за месяц российские ударные дроны дважды нарушали воздушное пространство Литвы. Другие союзники по НАТО также сообщали о подобных нарушениях. 

"Эти повторяющиеся инциденты являются тревожным признаком распространения агрессии России против Украины на территорию НАТО", - обратил внимание глава МИД. 

По словам министра, Литва не может идти на компромиссы в вопросах безопасности. Необходимо оставаться бдительными, поскольку угроза растет. 

"Сегодня вместе с Довиле Шакалене (министром обороны - ред.) мы направили совместное письмо генсеку НАТО Марку Рютте, в котором призвали к немедленным мерам по усилению возможностей ПВО в Литве и ускорению полной реализации модели ротационной противовоздушной обороны", - отметил он. 

Будрис подчеркнул, что защита восточного фланга должна оставаться главным приоритетом для Альянса. 

Инцидент с дроном

Напомним, 28 июля над Литвой заметили российский ударный дрон, который был похож на "Шахед". Инцидент произошел в ту же ночь, когда россияне атаковали Украину своими беспилотниками.

В пятницу, 1 августа, российский дрон обнаружили на полигоне в Литве. Беспилотник залетел в литовское воздушное пространство с территории Беларуси.

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