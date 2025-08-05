РФ распространяет агрессию на НАТО: в Литве бьют тревогу из-за инцидента с дроном
Нарушение воздушного пространства Литвы российским дроном это свидетельство, что теперь Москва распространяет свою агрессию на территорию НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса в соцсети X.
Он напомнил, что менее чем за месяц российские ударные дроны дважды нарушали воздушное пространство Литвы. Другие союзники по НАТО также сообщали о подобных нарушениях.
"Эти повторяющиеся инциденты являются тревожным признаком распространения агрессии России против Украины на территорию НАТО", - обратил внимание глава МИД.
По словам министра, Литва не может идти на компромиссы в вопросах безопасности. Необходимо оставаться бдительными, поскольку угроза растет.
"Сегодня вместе с Довиле Шакалене (министром обороны - ред.) мы направили совместное письмо генсеку НАТО Марку Рютте, в котором призвали к немедленным мерам по усилению возможностей ПВО в Литве и ускорению полной реализации модели ротационной противовоздушной обороны", - отметил он.
Будрис подчеркнул, что защита восточного фланга должна оставаться главным приоритетом для Альянса.
Инцидент с дроном
Напомним, 28 июля над Литвой заметили российский ударный дрон, который был похож на "Шахед". Инцидент произошел в ту же ночь, когда россияне атаковали Украину своими беспилотниками.
В пятницу, 1 августа, российский дрон обнаружили на полигоне в Литве. Беспилотник залетел в литовское воздушное пространство с территории Беларуси.