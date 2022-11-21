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РФ поринає у Середньовіччя? У Бєлгороді губернатор пригрозив чиновниці публічною стратою

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Понеділок 21 листопада 2022 18:18
РФ поринає у Середньовіччя? У Бєлгороді губернатор пригрозив чиновниці публічною стратою Фото: В'ячеслав Гладков, губернатор Бєлгородської області (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков пригрозив місцевій чиновниці публічною стратою через затримки під час здачі об'єктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Meduza.

Під час наради Гладков звернувся до міністра будівництва Оксани Козлітіної, засудивши її через затримку під час здачі об'єктів.

За словами губернатора, затримка одного об'єкту, є катастрофою, а більше ніж одного - загрожує розстрілом або ж стратою.

"Розумію, що цього року об'ємний обсяг роботи, який оцінюється не за кількістю зданих об'єктів, а за кількістю не зданих. Якщо один об'єкт не здається, це вже катастрофа, а якщо п'ять-шість - розстріл. Страта на соборній площі через відрубування голови. Публічна. У присутності родичів", - заявив губернатор.

Міністр будівництва, зі свого боку, пообіцяла "не радувати спортсменів, освіту і культуру відрубаною головою".

Пресслужба губернатора не змогла пояснити слова Гладкова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Бєлгороді, згідно з даними Генштабу, працівників заводів активно вербують до ПВК "Вагнера".

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