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РФ погружается в Средневековье? В Белгороде губернатор пригрозил чиновнице публичной казнью

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Понедельник 21 ноября 2022 18:18
РФ погружается в Средневековье? В Белгороде губернатор пригрозил чиновнице публичной казнью Фото: Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пригрозил местной чиновнице публичной казнью из-за задержек во время сдачи объектов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Meduza.

Во время совещания Гладков обратился к министру строительства Оксане Козлитиной, осудив ее из-за задержки при сдаче объектов.

По словам губернатора, задержка одного объекта, является катастрофой, а больше одного - грозит расстрелом или казнью.

"Понимаю, что в этом году объемный объем работы, который оценивается не по количеству сданных объектов, а по количеству не сданных. Если один объект не сдается, это уже катастрофа, а если пять-шесть - расстрел. Казнь на соборной площади через отрубание головы. Публичная. В присутствии родственников", - заявил губернатор.

Министр строительства, со своей стороны, пообещала "не радовать спортсменов, образование и культуру отрубленной головой".

Пресс-служба губернатора не смогла обьяснить слова Гладкова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Белгороде, согласно данным Генштаба, работников заводов активно вербуют в ПИК "Вагнер".

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