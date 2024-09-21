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РФ порахує "казаків" в окупованій Запорізькій області та відправить на війну, - ЦНС

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни на тимчасово окупованій частині Запорізької області почали процес реєстрації документів казачих організацій. Так званих "казаків" збираються порахувати та відправити на війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що тепер усі казачі організації будуть тільки реєстрованими. Оскільки за словами кремлівських кураторів, у регіонів воєнний стан і займатися суспільною діяльністю в обстановці, що склалася, неприйнятна для казаків.

"Тобто усі ці "ряжені добровольці" автоматично стають мобілізаційним резервом для армії РФ", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у Бердянському районі ворог формує два казацькі класи у місцевих школах. Такі класи російські окупанти планують облаштувати в усіх навчальних закладах окупованої території України. Мета РФ - перетворити казацькі організації, які не мають нічого спільного з історичним українським козацтвом, на інструмент своєї пропаганди.

У ЦНС наголосили, що ще з самого початку окупації України так звані "казачі" групи беруть участь у мілітаризації населення, а також у репресіях проти тих, хто не погоджується з окупаційною владою.

"Вони виступають не як оборонці народу, а як інструмент контролю й терору, що підриває справжні цінності українського козацтва", - резюмував інформаційний ресурс.

Нагадаємо, що за даними ЦНС, українські області, які перебувають в окупації, провалили план вербування населення до армії РФ. Невиконання становить 60%.

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