РФ порахує "казаків" в окупованій Запорізькій області та відправить на війну, - ЦНС

Зазначається, що тепер усі казачі організації будуть тільки реєстрованими. Оскільки за словами кремлівських кураторів, у регіонів воєнний стан і займатися суспільною діяльністю в обстановці, що склалася, неприйнятна для казаків.

"Тобто усі ці "ряжені добровольці" автоматично стають мобілізаційним резервом для армії РФ", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у Бердянському районі ворог формує два казацькі класи у місцевих школах. Такі класи російські окупанти планують облаштувати в усіх навчальних закладах окупованої території України. Мета РФ - перетворити казацькі організації, які не мають нічого спільного з історичним українським козацтвом, на інструмент своєї пропаганди.

У ЦНС наголосили, що ще з самого початку окупації України так звані "казачі" групи беруть участь у мілітаризації населення, а також у репресіях проти тих, хто не погоджується з окупаційною владою.

"Вони виступають не як оборонці народу, а як інструмент контролю й терору, що підриває справжні цінності українського козацтва", - резюмував інформаційний ресурс.