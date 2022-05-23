РФ попытается открыть новую линию продвижения войск для окружения Северодонецка, - ISW
Россия стремится открыть новую линию продвижения к северу от Попасной, чтобы завершить оцепление Северодонецка. Одновременно двигаясь на запад к Бахмуту,
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Ключевые выводы экспертов ISW:
- Захватчики, вероятно, стремятся продвинуться дальше на запад в направлении Бахмута и на север для Северодонецка, но вряд ли достигнут быстрого продвижения.
- Россияне, вероятно, будут пытаться удержать позиции к западу от реки Северский Донец против украинских атак (а не отступать через реку), чтобы предотвратить дальнейшую угрозу продвижения украинцев к Изюму.
- Российские оккупационные войска продолжили процедуры фильтрации и депортации в Мариуполе и его окрестностях.
- Оккупанты, скорее всего, готовятся к возобновлению наступления на южном направлении.
Кроме того, ISW отмечает, что захватчики будут продолжать пытаться оцепить Северодонецк и Лисичанск (по крайней мере, с юга), чтобы отрезать соединение по магистрали Северодонецк-Лисичанск с остальной частью Украины.
Напомним, последние несколько дней российские оккупанты пытаются наступать на Славянск и Северодонецк.
Отметим, вчера, 21 мая, российские войска предприняли попытки наступать в Луганской области по четырем направлениям.
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