РФ спробує відкрити нову лінію просування військ для оточення Сєвєродонецька, - ISW
Росія прагне відкрити нову лінію просування на північ від Попасної, щоб завершити оточення Сєвєродонецька. Одночасно рухаючись на захід до Бахмута,
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Ключові висновки експертів ISW:
- Загарбники, ймовірно, прагнуть просунутися далі на захід у напрямку Бахмута і на північ для Сєвєродонецька, але навряд чи досягнуть швидкого просування.
- Росіяни, ймовірно, будуть намагатися утримати позиції на захід від річки Сіверський Донець проти українських атак (а не відступати через річку), щоб запобігти подальшій загрозі просування українців до Ізюма.
- Російські окупаційні війська продовжили процедури фільтрації та депортації в Маріуполі та його околицях.
- Окупанти, швидше за все, готуються до відновлення наступу на південному напрямку.
Крім того, ISW зазначає, що загарбники будуть продовжувати намагатися оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ (принаймні, з півдня), щоб відрізати з'єднання по магістралі Сєвєродонецьк-Лисичанськ з іншою частиною України.
Нагадаємо, останні кілька днів російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк.
Зазначимо, вчора, 21 травня, російські війська зробили спроби наступати в Луганській області за чотирма напрямками.
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