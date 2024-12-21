РФ поповнює втрати і підтягує резерви, заманюючи цивільних підписувати контракт, - ОТУ "Луганськ"

Російська федерація швидко поповнює свої втрати і підтягують резерви. Це відбувається завдяки цивільним, які підписують військові контракти.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
За її словами, для багатьох росіян ці контракти є "наживкою" і тому вони погоджуються їхати в Україну.
"Ворог швидко поповнює втрати і підтягує резерви. Вони проводять активну кампанію із залучення цивільних осіб на контракт, і багато хто погоджується на ці пропозиції, незважаючи на те, що від військовополонених неодноразово чули, що виплати вони не отримували", - розповіла Бобовнікова.
Нагадаємо, російський режим приховує втрати своїх військ на війні проти України. Росіяни також замовчують втрати серед ПВК, які беруть участь у бойових діях, а також інших воєнізованих формувань.
За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу, з 20 на 21 грудня, Росія втратила на фронті 1860 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 10 танків, 32 артсистеми та 98 одиниць автотехніки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.