UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

РФ поповнює втрати і підтягує резерви, заманюючи цивільних підписувати контракт, - ОТУ "Луганськ"

Ілюстративне фото: РФ поповнює втрати і підтягує резерви, заманюючи цивільних (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська федерація швидко поповнює свої втрати і підтягують резерви. Це відбувається завдяки цивільним, які підписують військові контракти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За її словами, для багатьох росіян ці контракти є "наживкою" і тому вони погоджуються їхати в Україну.

"Ворог швидко поповнює втрати і підтягує резерви. Вони проводять активну кампанію із залучення цивільних осіб на контракт, і багато хто погоджується на ці пропозиції, незважаючи на те, що від військовополонених неодноразово чули, що виплати вони не отримували", - розповіла Бобовнікова.

Загальні втрати армії РФ

Нагадаємо, російський режим приховує втрати своїх військ на війні проти України. Росіяни також замовчують втрати серед ПВК, які беруть участь у бойових діях, а також інших воєнізованих формувань.

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу, з 20 на 21 грудня, Росія втратила на фронті 1860 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 10 танків, 32 артсистеми та 98 одиниць автотехніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніМобілізація в Росії