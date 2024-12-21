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РФ пополняет потери и подтягивает резервы, заманивая гражданских подписывать контракт, - ОТГ "Луганск"

Иллюстративное фото: РФ пополняет потери и подтягивает резервы, заманивая гражданских (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская федерация быстро пополняет свои потери и подтягивают резервы. Это происходит благодаря гражданским, которые подписывают военные контракты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По ее словам, для многих россиян эти контракты являются "наживкой" и поэтому они соглашаются ехать в Украину.

"Враг быстро пополняет потери и подтягивает резервы. Они проводят активную кампанию по привлечению гражданских лиц на контракт, и многие соглашаются на эти предложения, несмотря на то, что от военнопленных неоднократно слышали, что выплаты они не получали", - рассказала Бобовникова.

Общие потери армии РФ

Напомним, российский режим скрывает потери своих войск на войне против Украины. Россияне также замалчивают потери среди ЧВК, которые участвуют в боевых действиях, а также других военизированных формирований.

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки, с 20 на 21 декабря, Россия потеряла на фронте 1860 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 10 танков, 32 артсистемы и 98 единиц автотехники.

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