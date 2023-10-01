ua en ru
Нд, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні, - Кулеба

Україна, Неділя 01 жовтня 2023 22:03
UA EN RU
РФ помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація хоче "перечекати" військову допомогу Україні. Однак такі надії з боку Кремля приречені на провал.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter.

"Росія помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні", - сказав міністр.

За словами Кулеби, Україна стане тільки сильнішою, а російська агресія зазнає поразки.

"Ми не просто постачаємо зброю в Україну. Ми нарощуємо внутрішнє виробництво і спільне виробництво з партнерами в НАТО і за його межами", - додав міністр.

Форум оборонних індустрій

Нагадаємо, в п'ятницю, 29 вересня, в Києві пройшов перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1). Він обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн.

На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Під час форуму президент України Володимир Зелленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

За даними МЗС, до альянсу вже приєдналися 38 оборонних компаній з 19 країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Дмитро Кулеба
NEWS
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних