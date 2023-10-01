РФ помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні, - Кулеба
Російська Федерація хоче "перечекати" військову допомогу Україні. Однак такі надії з боку Кремля приречені на провал.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter.
"Росія помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні", - сказав міністр.
За словами Кулеби, Україна стане тільки сильнішою, а російська агресія зазнає поразки.
"Ми не просто постачаємо зброю в Україну. Ми нарощуємо внутрішнє виробництво і спільне виробництво з партнерами в НАТО і за його межами", - додав міністр.
Форум оборонних індустрій
Нагадаємо, в п'ятницю, 29 вересня, в Києві пройшов перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1). Він обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн.
На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.
Під час форуму президент України Володимир Зелленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.
За даними МЗС, до альянсу вже приєдналися 38 оборонних компаній з 19 країн.
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