РФ не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку, - Генштаб

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22:00 24 червня.

Російські обстріли

Протягом доби ворог завдав по території України три ракетних удари (застосувавши шість ракет), 52 авіаційні удари із використанням 70 КАБів, а також застосував 510 дронів-камікадзе.

Крім того, російські загарбники майже 2700 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті

У Генштабі ЗСУ розповіли, що станом на 22:00 на фронті відбулося 135 бойових зіткнень.

Найгарячішою ділянкою фронту сьогодні був Покровський напрямок, де країна-агресор не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ.

"За сьогодні окупанти 45 разів атакували в районах населених пунктів Олександропіль, Євгенівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Новоселівка Перша та Уманське. 33 штурмові дії ворога відбито, 12 боєзіткнень іще продовжуються. Сили оборони вживають заходів щодо виснаження російських окупаційних військ та недопущення їх просування вглиб території України. За наявною інформацією, протягом доби ворог тут втратив 185 окупантів вбитими та пораненими", - зазначили у Генштабі.

На Харківському напрямку протягом дня успіху не мали шість спроб окупантів атакувати позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога поблизу Синьківки, Стельмахівки та Піщаного. На даний час ще тривають три боєзіткнення поблизу Степової Новоселівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

Лиманський напрямок. Протягом дня активність ворога була зосереджена поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Невське, Терни, Торське та у Серебрянському лісі.

"Українськими захисниками відбито понад 20 спроб загарбників наблизитися до наших оборонних позицій. На Лиманському напрямку від початку доби ворог вже втратив 92 особи загиблими та пораненими, а також п’ять одиниць озброєння і військової техніки", - розповіли у відомстві.

На Сіверському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 22. Ворог атакував Сили оборони в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. 20 атак відбито, 2 бої іще тривають. Ситуація напружена, проте контрольована. За наявною інформацією втрати окупантів на цьому напрямку склали 84 особи. Крім того, знищено бойову машину піхоти та автомобіль. Уражено два бліндажа з особовим складом.

Силам оборони України вдалося відбити дев’ять штурмових дій з боку російських загарбників на Краматорському напрямку в районах Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Ситуація під контролем українських захисників.

На Торецькому напрямку ворог дев’ять разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Південного, Північного та Торецька. Вісім атак відбито, одна - триває. Ситуація напружена.

На Курахівському напрямку штурмові дії противника успіху не мали в районах Карлівки, Красногорівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем українських захисників.

На Шахтарському напрямку агресор чотири рази намагався прорватися в районі Урожайного. Три штурмові дії успіху не мали, триває бій. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять спроб витіснити воїнів ЗСУ на лівобережній частині Дніпра. Три штурмових дії успішно відбито, дві – тривають.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Також у Генштабі розповіли, що підрозділами української авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по трьох районах зосередження особового складу, району зосередження озброєння та військової техніки та складу з боєприпасами противника.

"За ефективну бойову роботу протягом дня слід відзначити воїнів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, які відзначились в стримуванні агресора та завданні йому непоправних втрат", - додали у відомстві.