РФ не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении, - Генштаб

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22.00 24 июня.

Российские обстрелы

В течение суток враг нанес по территории Украины три ракетных удара (применив шесть ракет), 52 авиационных удара с использованием 70 КАБов, а также применил 510 дронов-камикадзе.

Кроме того, российские захватчики почти 2700 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты с использованием разных типов вооружения.

Ситуация на фронте

В Генштабе ВСУ рассказали, что по состоянию на 22:00 на фронте произошло 135 боевых столкновений.

Самым горячим участком фронта сегодня было Покровское направление, где страна-агрессор не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ.

"За сегодняшний день оккупанты 45 раз атаковали в районах населенных пунктов Александрополь, Евгеньевка, Новоалександровка, Воздвиженка, Сокол, Новоселовка Первая и Уманское. 33 штурмовых действия врага отражены, 12 боестолкновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по истощению российских оккупационных войск и недопущению их продвижения вглубь территории Украины. По имеющейся информации, в течение суток враг здесь потерял 185 оккупантов убитыми и ранеными", - отметили в Генштабе.

На Харьковском направлении в течение дня не имели успех шесть попыток оккупантов атаковать позиции Сил обороны в районах Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении украинские защитники отразили семь атак врага вблизи Синьковки, Стельмаховки и Песчаного. В настоящее время еще продолжаются три боестолкновения вблизи Степной Новоселовки. Ситуация под контролем Сил обороны.

Лиманское направление. В течение дня активность врага была сосредоточена вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Невское, Терны, Торское и Серебрянском лесу.

"Украинскими защитниками отражено более 20 попыток захватчиков приблизиться к нашим оборонным позициям. На Лиманском направлении с начала суток враг уже потерял 92 человека погибшими и ранеными, а также пять единиц вооружения и военной техники", - рассказали в ведомстве.

На Северском направлении количество боеприкосновений увеличилось до 22. Враг атаковал Силы обороны в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки. 20 атак отбито, 2 боя еще продолжаются. Ситуация напряженная, но контролируемая. По имеющейся информации, потери окупантов на этом направлении составили 84 человека. Кроме того, уничтожена боевая машина пехоты и автомобиль. Поражены два блиндажа с личным составом.

Силам обороны Украины удалось отразить девять штурмовых действий со стороны российских захватчиков на Краматорском направлении в районах Калиновки, Часового Яра, Ивановского и Клещеевки. Ситуация под контролем украинских защитников.

На Торецком направлении враг девять раз пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи Южного, Северного и Торецкого. Восемь атак отбиты, одна – продолжается. Ситуация напряженная.

На Кураховском направлении штурмовые действия противника не имели успеха в районах Карловки, Красногоровки и Парасковеевки. Ситуация под контролем украинских защитников.

На Шахтерском направлении агрессор четырежды пытался прорваться в районе Урожайного. Три штурмовых действия успеха не имели, продолжается бой. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении враг предпринял пять попыток вытеснить воинов ВСУ на левобережной части Днепра. Три штурмовых действия успешно отражены, два – продолжаются.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Также в Генштабе рассказали, что подразделениями украинской авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по трем районам сосредоточения личного состава, району сосредоточения вооружения и военной техники и складу с боеприпасами противника.

"За эффективную боевую работу в течение дня следует отметить воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, отличившихся в сдерживании агрессора и нанесении ему невосполнимых потерь", - добавили в ведомстве.