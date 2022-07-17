РФ показала свое настоящее лицо еще тогда. Сегодня годовщина катастрофы MH17

В воскресенье, 17 июля, исполняется 8 лет со дня сбития самолета Малайзийских авиалиний MH17, что привело к трагической гибели 298 пассажиров и членов экипажа. Это один из ужасающих примеров и доказательств того, что РФ была и является государством-террористом.

"17 июля 2014 года РФ показала всему миру свое истинное лицо государства-террориста. 298 пассажиров рейса MH17 стали не только невинными жертвами российского оружия, но и циничной лжи. И за 8 лет тактика РФ не изменилась - она продолжает убивать мирных граждан и врать", - говорится в сообщении.

Как добавляют в МИД, Украина остается непоколебимой в своем обязательстве добиваться правды, справедливости и ответственности за сбитие рейса MH17.

"Мы полностью доверяем независимому, открытому и беспристрастному уголовному расследованию подозреваемых преступников в Национальной прокуратуре Нидерландов и рассмотрению вопроса об ответственности государства в Международной организации гражданской авиации. Мы призываем все привлеченные государства и стороны в полной мере сотрудничать в рамках расследования в соответствии с Резолюцией СБ ООН 2166 (2014). Тщательный и исчерпывающий судебный процесс должен продолжаться, чтобы привлечь виновных к ответственности и добиться справедливости для жертв трагедии MH17 и их членов семей", - подчеркивают в министерстве.

Что установлено следствием по катастрофе MH17