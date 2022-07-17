РФ показала своє справжнє обличчя ще тоді. Сьогодні річниця катастрофи MH17

У неділю, 17 липня, виповнюється 8 років з дня збиття літака Малайзійських авіаліній MH17, яке призвело до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу. Це один з жахливих прикладів та доказів того, що РФ була і є державою-терористом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"17 липня 2014 року РФ показала всьому світу своє справжнє обличчя держави-терориста. 298 пасажирів рейсу MH17 стали не тільки невинними жертвами російської зброї, але й цинічної брехні. І за 8 років тактика РФ не змінилася – вона продовжує вбивати мирних громадян і брехати", - йдеться в повідомленні.

Як додають в МЗС, Україна залишається непохитною у своєму зобов’язанні домагатися правди, справедливості та відповідальності за збиття рейсу MH17.

"Ми цілком довіряємо незалежному, відкритому та неупередженому кримінальному розслідуванню щодо підозрюваних злочинців у Національній прокуратурі Нідерландів та розгляду питання щодо відповідальності держави в Міжнародній організації цивільної авіації. Ми закликаємо всі залучені держави та сторони повною мірою співпрацювати у рамках розслідування відповідно до Резолюції РБ ООН 2166 (2014). Ретельний і вичерпний судовий процес має продовжуватись, щоб притягнути винних до відповідальності та добитися справедливості для жертв збиття MH17 і їх членів сімей", - підкреслюють в міністерстві.

Що наразі встановлено слідством по збиттю MH17