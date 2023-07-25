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РФ похизувалася "успішно відбитою атакою" на корабель біля Криму, але є нюанс

Фото: російський корабль "Сергій Котов" (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Міноборони Росії звинуватило Україну у спробі атаки безекіпажними катерами по кораблю "Сергій Котов" у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

Так, оборонне відомство РФ стверджує, що судно виконувало завдання щодо контролю судноплавства у південно-західній частині Чорного моря - 370 кілометрів від Севастополя. І в той час його нібито атакували українські військові двома безекіпажними катерами.

У російському Міноборони переконують, що атаку було відбито, і обидва "дистанційно-керовані катери противника" начебто знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля.

Однак, варто зазначити, що хоча окупанти хизуються, що їм нібито вдалося "успішно відбити атаку", але при цьому вранці в Севастополі вони зупиняли рух морського пасажирського транспорту.

Вибухи у Криму

Зранку 25 липня у Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, на тлі вибухів у Криму окупанти в Севастополі зупинили рух пасажирського морського транспорту "до розпорядження".

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